Aérodrome de Hiva Oa : le ministre des transports insulaires visite les chantiers

Le 31/03/2019 à 11:23

MARQUISES - Le ministre du Logement, en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou était en visite à Hiva Oa, aux Marquises vendredi.

La présence du ministre était attendue pour une visite du chantier en cours, le terrassement pour ce chantier venant d’être terminé. Compte tenu de la vétusté du hangar actuel pour abriter deux véhicules des pompiers, une opération d’investissement a été engagée, consistant à construire sur le site terrassé une tour de contrôle et un hangar de 373 m2 pour abriter le camion, le véhicule utilisé pour gérer le péril animalier, les groupes électrogènes, la salle technique, la salle de stock, les bureaux et la zone de vie.



Rédaction web avec communiqué

Le coût total de l’investissement est de 134 millions Fcfp, avec un accompagnement de financement dans le cadre du 3instrument financier. Le ministre s’est prononcé sur la nécessité de compléter les ouvrages prévus par un ajustement d’aménagement sur la devanture du hangar du camion des pompiers, afin de permettre de meilleures entrées et sorties du hangar, et donc rendre ainsi les interventions plus rapides et plus efficaces. Il est aussi envisagé de récupérer un des hangars existants pour le reconstruire vers l’intérieur du terrain, et ce pour abriter le camion, qui sera bien maintenu sur cet aérodrome.Concernant l’aérogare, il s’avère nécessaire d’installer un dispositif d’éclairage notamment pour faciliter les opérations d’évacuation sanitaire de nuit. Les agents de l’escale Air Tahiti ont également souligné la nécessité de faire quelques aménagements du bâtiment pour éviter des problèmes pendant les moments de forte pluie, particulièrement quand il y a du vent.