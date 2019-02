Accident mortel à Paea

Le 06/02/2019 à 11:58

DRAME - Le conducteur d'un scooter est décédé ce mercredi dans un accident au PK26.

Nouveau drame sur les routes du fenua. CE mercredi vers 11 heures, un choc s'est produit entre un camion circulant dans le sens Taravao Papeete et un scooter. Selon des témoins, plusieurs scooters roulaient à vive allure dans le sens Paea Taravao. L'un d'eux aurait voulu effectuer un dépassement et aurait alors percuté le camion qui allait entrer dans le port de pêche Pahiarepo.



Le scooter a pris feu. Les pompiers de Paea ont dû intervenir. Le conducteur du scooter, un homme, est décédé. La gendarmerie et la police de Paea se sont rapidement rendues sur place. Une enquête est en cours.



Ce drame porte à 4 le nombre de morts sur les routes du fenua depuis le début de l'année.