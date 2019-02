Accident à Vaitavere : le chauffeur du camion est décédé

Le 05/02/2019 à 10:07

PUNAAUIA – Le chauffeur du camion qui avait terminé sa course, mercredi dernier, dans une habitation du quartier de Vaitavere, à Punaauia, est décédé lundi des suites de ses blessures.

Rédaction web

Le chauffeur du camion qui avait terminé sa course dans une maison à Vaitavere, mercredi dernier, a succombé lundi à ses blessures. Une information révélée par nos confrères de Tahiti Infos et confirmée par la gendarmerie.Mercredi dernier dans le quartier de Vaitavere à Punaauia, aux alentours de 15 heures, un poids lourd avait quitté la route et fini sa course dans une habitation située en contrebas.Le chauffeur ainsi que les trois personnes à l’intérieur de la maison, une grand-mère, son beau-fils et son petit-fils de 8 ans, blessés dans l’accident, avaient tous les quatre été évacués vers l’hôpital de Taaone.L'enfant de 8 ans avait dû être opéré dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais les habitants avaient tous les trois été déclarés hors de danger dès le jeudi.