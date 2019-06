Accident à Taravao : le conducteur d'un poids lourd décède

Le 29/06/2019 à 10:40

ACCIDENT - Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé vendredi soir, après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

Le bilan s'alourdit et monte à 20 morts sur les routes polynésiennes. Comme l'ont rapporté nos confrères de Polynésie 1ère , le conducteur d'un poids lourd a perdu la vie vendredi soir. Il aurait perdu son chargement à hauteur du virage de Paihoro à Taravao et aurait ensuite poursuivi sa route pendant 3 kilomètres avant de finir sa course dans une cour bloquant des riverains et provoquant une panne de courant dans le secteur.Sur place, de fortes émanations de gasoil ont empêché les forces de l'ordre de rétablir rapidement la circulation. Le conducteur, grièvement blessé a été transporté en urgence à l'hôpital, où il est décédé plus tard dans la soirée.Pour le moment, les gendarmes ignorent si le malaise du chauffeur est la cause ou la conséquence de l’accident.