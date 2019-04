Abattoir à Raiatea : le porteur du projet répond à la grogne des riverains

Le 09/04/2019 à 15:56

POLÉMIQUE - Le projet d’implanter une unité d’abattage dans la vallée de Hamoa, soulève aujourd'hui un tollé de protestation auprès des riverains du quartier où il doit être construit. Le porteur du projet a souhaité leur répondre.



Rédaction web avec Rony Mou-Fat

"Ils m'ont appelé pour me faire part de leur inquiétude, qui doit être quelque part justifiée peut-être par un manque de communication avec les administrations. Nous, on est des porteurs de projets privés, et donc on est soumis aux lois du Pays, et quand on veut monter le projet, on est obligé de prendre un bureau d'étude..." explique le porteur du projet de l’unité d’abattage."Comme je leur ai dit, je ne peux pas les éclairer sur le domaine technique, le respect par rapport aux rivières, aux habitants... Ce n'est pas mon domaine. On a payé plus d'un million un bureau d'étude pour faire son job. Ce projet date d'à peu près 5 ans. Il devait se faire au fond de la vallée, en total privé, mais cela n'a pas été possible. Donc le Pays nous a proposé une terre en location. Et tous les éleveurs attendent l'ouverture de cette unité parce que leurs bêtes sont vieillissantes, mourantes. Il n'y a plus grand monde qui abat. C'est une filière mourante, et plutôt que d'importer, on aimerait être auto-suffisant" poursuit-il.Contacté par TNTV, le Service du développement rural de Raiatea refuse pour l’instant de s’exprimer sur le sujet.