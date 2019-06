À mi-saison, Vahine Fierro se classe 2e des Women’s Qualifying Series

Le 18/06/2019 à 11:45

SURF – Vahine Fierro est remontée lundi à la deuxième place des Women’s Qualifying Series en terminant 2e de la SA Open of Surfing, en Afrique du Sud.

Rédaction web

Notre surfeuse de Huahine a particulièrement brillé, du 13 au 17 juin en Afrique du Sud, lors de la SA Open of Surfing, une compétition des Women's Qualifying Series cotée QS 3 000.Entrée directement au round 2, la championne du monde junior qui travaille à se faire sa place chez les grandes a d’emblée fini première de son heat (14.34 points) contre l’Espagnole Leticia Canales Bilbao (2avec 12.50 points) et les Sud-Africaines Emma Smith (8.27 points) et Natasha Van Greunen (6.67 points).Pareil au round 3, Vahine Fierro gagne son heat avec 9.34 points, contre la Française Pauline Ado (8.96 points), l’Australienne Philippa Anderson (8.80 points) et la Costa Ricaine Leilani McGonagle (8.56 points).La Tahitienne réitère au round 4 avec 13.27 points, bien devant ses adversaires : l’Américaine Kirra Pinkerton (11 points) et les Japonaises Emily Nishimoto (10.83 points) et Minami Nonaka (10.27 points).En quarts de finale, elle fera sortir de la compétition l’autre Française encore en course, Pauline Ado, avec 11.27 points contre 10.60. Vahine fera de même en demi-finale (12.17 points) avec l’Américaine Kirra Pinkerton (10.60 points).Ce n’est qu’en finale qu’elle s’inclinera devant la Barbadienne Chelsea Tuach, 9.43 à 8.60 points pour notre surfeuse. Mais non sans peine pour la gagnante, qui confiera aux reporters de la World Surf League, à l’issue de la compète : "Je savais que je n’avais qu’à prendre deux vagues, mais je savais aussi que Vahine ne serait pas facile à battre, donc j’avais le cœur qui battait la chamade jusqu’à la dernière seconde".Cette belle performance de Vahine Fierro lui permet, à mi-saison, de remonter à la 2place du classement des Women’s Qualifying Series. Mais comme elle l’a confié dans une interview à nos confrères de Tahiti Infos, la jeune femme préfère ne pas trop y penser et plutôt se concentrer sur son surf.