À la marina Taina, les bateaux à l'ancre sont priés de déménager

Le 19/12/2018 à 17:16

MARITIME - Encouragés par les exonérations de taxes mises en place par le Pays, les voiliers sont de plus en plus nombreux à faire escale dans les eaux polynésiennes. Pourtant, paradoxalement, il y a de moins en moins de zones de mouillage autorisées, et les marinas sont saturées. C’est le cas à la marina Taina où, faute de place, les bateaux vont parfois jusqu’à jeter l’ancre dans le chenal. Le Port Autonome veut les voir partir, les propriétaires de voiliers, eux, réclament davantage de corps morts pour s’installer.

Rédaction web avec Tamara Sentis

Les propriétaires de voiliers réclament aussi de nouvelles infrastructures. Attirés grâce, notamment, à la politique d’exonération de taxes mises en place par le Pays, ils ne trouvent à leur arrivée que des marinas saturées et des lagons dans lesquels ils ne peuvent plus jeter l’ancre. "Le yachting en Polynésie représente quand même 3 milliards par an de bénéfices. On ne peut pas ouvrir les portes aux 'voileux', aux voiliers, au monde du maritime de plaisance... si on n'a pas la place pour les accueillir, et si en plus, on restreint la place" déplore Kaya Guillain, porte-Parole de l’association des voiliers de Polynésie française.En effet, de manière générale en Polynésie, les voiliers sont de moins en moins les bienvenus. Les marinas sont saturées et dans certaines îles comme Bora Bora, Raiatea, Moorea et maintenant Tahiti, les pouvoirs publics prennent des mesures pour interdire le mouillage des bateaux. Bien souvent, c’est l’argument de la pollution qui est avancé, un argument qui choque les propriétaires de voiliers : "C'est pas 4 crottes qui vont polluer le lagon ! Le Pavillon bleu (label qui valorise les sites respectueux de l’environnement, ndlr)a été donné au lagon de Punaauia où il y a entre 250-300 bateaux ancrés qui, soi-disant ne vont pas vider leur réservoir à eau noire, mais il y a quand même des analyses qui prouvent que le lagon est propre, donc où est la pollution ?" s'interroge Kaya Guillain.À Punaauia, le Pays va ouvrir dans les années à venir une nouvelle marina sur le site du Village tahitien. Mais cette solution, très localisée, ne résoudra que partiellement le problème, car les voiliers, voyageurs par nature, n'ont pas vocation à rester dans les marinas...