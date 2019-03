À la découverte du Tahitian Dreamliner à Paris

Le 28/03/2019 à 10:50

AÉRIEN - Air Tahiti Nui a renouvelé son avion sur la ligne Papeete-Los Angeles-Paris. Depuis samedi dernier, c’est le Tahitian Dreamliner de Boeing qui fait la rotation. C’était déjà le cas depuis novembre entre Papeete et Auckland, mais pour cette première en Europe, la compagnie au tiare a offert un vol découverte au dessus de l’hexagone à ses partenaires. L'ambassadrice Vaimalama Chaves étaient également présente.

À peine débarqué sur le sol européen, le Tahitian Dreamliner invitait à un voyage bien particulier à Paris. Malheureusement, pour les 300 passagers triés sur le volet, le nouveau Boeing n'est pas reparti vers Tahiti, mais restait au dessus de la France hexagonale.



Un vol découverte de 3 heures avec un objectif est clair pour la compagnie : montrer l’un des 4 avions qui composera sa flotte pour les 20 ans à venir. "Le premier plaisir ce de voir la réaction des passagers, des gens qui sont à bord. De voir leur étonnement, leur plaisir, leur sourire... C'est toujours un grand moment, et on ne s'en lasse jamais. On est avec nos partenaires, les gens qui nous aident depuis 20 ans, et qui ont fait aussi un peu ce qu'Air Tahiti est devenu. C'est important" explique Michel Monvoisin, PDG d’Air Tahiti Nui.

Dans la cabine, il y avait en majorité des voyagistes comme Quentin, venu de Suisse. Il est spécialiste de la destination polynésienne. "Je vais regarder la disposition de l'avion, comment il est configuré, regarder la taille des cabines eco, premium eco et business, la taille des écrans..." nous dit Quentin Brunner, agent chez Départ Voyage Genève.



Lors de la commande de ces avions en 2015, la conjoncture n’était pas vraiment la même. Aujourd’hui, deux nouvelles compagnies se sont installées sur la ligne Paris Papeete, dont une low-cost… "Les avantages de French Bee, c'est qu'on sera sur un stop à San Francisco plutôt que Los Angeles,. Donc les gens qui feront un stop à San Francisco pourront visiter quand même un petit peu plus la destination. Et pour Air Tahiti Nui, c'est surtout la connexion qui est intéressante au départ des vols de la Suisse" poursuit Quentin Brunner.