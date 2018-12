À la découverte des bûches gourmandes de Noël

Le 24/12/2018 à 10:21

GASTRONOMIE - Qui dit "Noël" dit également "bûches" ! Comme à chaque fin d'année, Margaux de "La Margoulette Gourmande" croule sous les demandes et doit rivaliser d’inventivité pour présenter de nouveaux modèles. Direction Arue où elle a ouvert il y a deux ans sa pâtisserie-salon de thé.

Dans la vitrine du pâtissier, elle n’a sa place que quelques semaines par an. Elle a le goût de Noël et laisse échapper comme un parfum d’enfance. Elle, c'est la bûche ! Pour en dévoiler tous ses secrets, Margaux Bouché de "La Margoulette Gourmande" nous a ouvert les portes de son atelier. Près d’une centaine de commandes ont déjà été passées : "On est une petite équipe, donc il faut beaucoup d'organisation. Tout se passe très bien, même si c'est quand même le rush".Pour que la magie opère, Margaux a concocté trois saveurs de bûches cette année. Le Précieux et ses notes de fraises et de citron; le Diamant rouge aux saveurs framboise et vanille; et enfin, le Trésor des neiges : "Il y a un biscuit cuillère au chocolat, une feuillantine praliné/chocolat, et une crème onctueuse chocolat Jivara de chez Valrhona, et à l'intérieur, un insert caramel noisettes".