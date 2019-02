À la Saint-Valentin, les fleurs ont toujours autant de succès

Le 14/02/2019 à 16:01

FÊTE - Si la Saint-Valentin est insignifiante pour certains ou trop commerciale pour d’autres, elle est en revanche importante pour beaucoup de couples. Au marché de Papeete, comme chaque année, les fleuristes ont été pris d’assaut ce jeudi matin.

Des cœurs, des fleurs... il flotte dans l’air un parfum de Saint-Valentin. Autour du marché de Papeete, mais également à l’intérieur, les amoureux étaient à la conquête d’une rose, d’un bouquet de fleurs ou d'un petit cadeau en ce jeudi 14 février : "Je viens regarder un petit cadeau pour ma chérie, c'est une surprise. C'est important, c'est un jour à fêter" confie Tevivi Amaru. "Il y a beaucoup de choix et les prix sont attractifs au marché. J'ai pris un parfum pour ma femme. C'est pour marquer le coup" déclare Stéphane Philipponneau



Parmi la foule, il y avait aussi ceux qui disaient ne pas avoir besoin de la Saint-Valentin pour célébrer l’amour au quotidien : "Normalement, la Saint-Valentin, c'est tous les jours, et pas juste le 14 février" nous dit un jeune homme. "Tous les ans, on pense à nos femmes. (...) C'est une tradition" déclare Arthur Perry, marié depuis 39 ans à Hélène. "C'est un jour comme tous les autres. Mon mari m'offre très souvent des fleurs, même si aujourd'hui c'est spécial" ajoute cette dernière.

À



Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

Et comme toujours, il y a les éternels romantiques, comme ce couple pour qui la Saint-Valentin est une fête importante :"Je trouve que c'est le plus beau jour de l'année. On est ensemble depuis un an et deux mois. C'est important d'être accompagné.deux dans la vie, on avance mieux. J'ai pris un jour de repos exprès" confie Mini.La Saint-Valentin est en tous les cas une fête très attendue par les commerçants. Surtout au marché de Papeete où les prix sont les plus compétitifs. Chacun peut choisir de faire plaisir sans avoir à se ruiner. "Aujourd'hui, les gens ne regardent pas que les roses, mais aussi les autres fleurs. Donc nous pouvons travailler les orchidées, les Gerbera... et proposer plusieurs prix" explique Mata Tuhakamaru, vendeuse au marché.La rose rouge reste la reine de la Saint-Valentin, symbole ultime de l’amour et de la passion.