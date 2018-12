À Tubuai, le basket-ball renaît de ses cendres

Le 23/12/2018 à 11:05

AUSTRALES – Dix 10 ans après le cyclone Oli qui a touché l’archipel et détruit certaines infrastructures, sur l’île de Tubuai, le basket-ball renaît de ses cendres. Depuis l'année dernière, la centaine de licenciés organise même des tournois.

Rédaction web avec André Vohi et Manu Doom



Trois fois par semaine, les adeptes de basket-ball se réunissent dans cette salle du village de Taahuaia. Ce sport, inexistant pendant huit années à Tubuai, attire aujourd'hui de plus en plus de passionnés. Avec seulement trois équipes au total, Michel Kainuku, le président du district, a tout de même réussi à organiser un championnat."Depuis 2018, on a remis le basket sur le tas et on essaie de faire des championnats. Ce n’est pas facile, concède-t-il. Au début, on avait commencé avec quatre équipes de basket et là on est avec trois. On a à peu près une centaine de licenciés."Cette année, cette discipline a intégré le programme d'activités du Raid Litchi. Par cette opération, le président du district compte redonner le goût du basket à la population."Ça nous fait une activité en plus, en dehors des championnats, de la coupe minute et autres, reprend Michel. Après, le Raid Litchi, c’est quand même quelque chose de convivial, on peut se mettre à plusieurs, même avec des vétérans qui se sont mis à rejouer."