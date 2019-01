À Tahiti, l’hébergement des femmes enceintes des îles demeure un problème

Le 02/01/2019 à 15:37

SOCIAL - S’il existe des structures d’accueil à Tahiti pour les femmes enceintes des îles éloignées, ces dernières sont souvent surchargées. Certaines femmes enceintes et sans revenu se retrouvent parfois en grande difficulté. Pour les aider, l’association Naître en Polynésie existe depuis 2015, mais elle regrette un manque de coordination entre les acteurs concernés.

Trouver un hébergement avant et après l’accouchement est un problème pour les femmes enceintes des îles. Mis à part le centre de naissance de Uturoa et de Taiohae, la majorité des accouchements se fait à Tahiti. Mais lorsque l’hospitel (hébergement de la CPS) est surchargé, les femmes enceintes sont orientées vers d’autres lieux d’hébergement. C’est le cas de la fille de Luce Tetuanui qui s’est retrouvée au foyer des jeunes filles de Paofai à quelques jours de son accouchement, sans aucun revenu.



"J'ai été très affectée par ce qui est arrivé à ma fille. Il n'y avait aucune prise en charge de ses repas. Ma fille aussi a été perturbée car financièrement, c''était très dur pour elle. C'est dommage qu'il n'y ait plus d'accouchements sur Moorea. Elle a été obligée de se rendre à Papeete et d'y rester" confie Luce.