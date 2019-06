À Rurutu, un séminaire intra-archipel pour les élus des Australes

Le 07/06/2019 à 15:21

COMMUNES - Du 4 au 6 juin, les élus des Australes étaient en séminaire intra-archipel afin de penser les communes de demain. Au cœur des débats notamment : l’eau potable, la fiscalité communale mais aussi la protection des données des administrés.

Rédaction web avec Clara Tepa

À Rurutu, c’est la troisième fois que les élus des Australes se réunissent pour réfléchir à l’avenir de leurs communes. La formation organisée par le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) a duré trois jours et s'est déroulée à l’École Groupe Scolaire de Moerai. Elle a permis de mettre à plat les problèmes que rencontrent les élus.Il a été question, entre autres, de fiscalité, d’eau potable, de restauration scolaire et des municipales de 2020. Mais l’un des points importants abordé lors de la formation a porté sur le Règlement général pour la protection des données (RGPD) permettant aux communes d’archiver et de sauvegarder les données de leurs administrés.Les élus des Marquises seront les prochains à bénéficier d’une formation. Le SPCPF sera présent à Nuku Hiva du 17 au 19 septembre. Plus d'informations sur leur page Facebook.