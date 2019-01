À Raiatea, une dizaine d'habitations privées d'eau

Le 25/01/2019 à 16:56

TRAVAUX - Réseaux d’eau dégradés, risques d’éboulement, routes d’accès endommagées... Coupés du monde moderne, les habitants sur les hauteurs de Tepua n’en peuvent plus. Après avoir subi une coupure d’eau de 17 jours pendant les fêtes, les voilà une fois de plus dans la même situation depuis 8 jours.

Cela devait être le point de départ d'une nouvelle vie, au final, ces habitants de Tepua à Raiatea nagent dans un vrai cauchemar. "J'ai sollicité les services des travaux municipaux de la mairie suite à cette situation qui devient vraiment problématique, et on m'a dit que quelqu'un allait venir, mais personne n'est jamais venue" déplore Eugénie Jean-Pierre, habitante du quartier de Tepua.



Huit ans que les habitants de ce quartier enchaînent les mauvaises surprises : fuites d'eau à répétition sur le réseau d'adduction, dégradation des servitudes... Une situation dramatique qui touche plus d'une dizaines de foyers. "C'est très pénible, surtout pour prendre sa douche... Même pour l'entretien quotidien de la maison" explique Mihihia Yee On, une habitante. "J'ai dû aller acheter des bidons que je remplis régulièrement d'eau" nous dit Grégory Giusti. Baigner son enfant, faire les machines à laver... Une vie quotidienne rendue aujourd'hui impossible pour ces habitants : "L'eau et l'électricité, c'est quand même les services de base" s'afflige Eugénie Jean-Pierre.





Depuis 2016, un flanc de montagne menace de s'effondrer à quelques mètres des fare, avec des dommages collatéraux potentiellement désastreux. "Malheureusement, si ce talus se décroche, la route qui est ici va partir, et si la route part, il y a une dizaine de propriétaires qui perdront à jamais leur bien parce qu'il n'y a pas d'autre accès..." s'inquiète Lionel Bouhier. En dix ans, Hotu tia no te pua, l'association des propriétaires a recensé près d'une vingtaine de fuites d'eau sur le réseau, et les réparations sont laissées à ciel ouvert. Le casier de décantation sert de gîtes à moustiques. Les propriétaires s'inquiètent de plus en plus : "On a acheté des terrasses viabilisées, on a tous mis pas mal d'argent dans ce projet... C'est le projet d'une vie, et au final, on n'a pas d'eau et on est vraiment affectés par cette situation" regrette Grégory Giusti.Depuis 2016, un flanc de montagne menace de s'effondrer à quelques mètres des fare, avec des dommages collatéraux potentiellement désastreux. "Malheureusement, si ce talus se décroche, la route qui est ici va partir, et si la route part, il y a une dizaine de propriétaires qui perdront à jamais leur bien parce qu'il n'y a pas d'autre accès..." s'inquiète Lionel Bouhier.





"Quand on s'adresse à l'urbanisme, on n'a pas de réponse. Quand on s'adresse au ministère dont il dépend, on n'a pas de réponse non plus. Il n'y pas d'encadrement de normes puisqu'il n'y a pas de réglementation. On est dans un faux lotissement donc les règles de l'urbanisme sont passées à la trappe. C'est sensiblement à nous de nous débrouiller en fait aujourd'hui" précise Lionel. Bloqués par des engagements bancaires et prisonniers d'une situation qui les dépasse, les co-propriétaires ne savent aujourd'hui plus vers qui se tourner. "On a prévenu le lotisseur et il ne répond pas. On se sent abandonné" se lamente Grégory."Quand on s'adresse à l'urbanisme, on n'a pas de réponse. Quand on s'adresse au ministère dont il dépend, on n'a pas de réponse non plus. Il n'y pas d'encadrement de normes puisqu'il n'y a pas de réglementation. On est dans un faux lotissement donc les règles de l'urbanisme sont passées à la trappe. C'est sensiblement à nous de nous débrouiller en fait aujourd'hui" précise Lionel.