A Paris, Edouard Fritch reçoit le président de French Bee

Le 08/02/2019 à 10:36

TRANSPORT - Le président de la Polynésie poursuit sa mission en métropole. Avec le président de French Bee, Edouard Fritch a discuté du développement de la ligne low cost en Polynésie.





Rédaction web avec communiqué

Le président Edouard Fritch a reçu, à Paris, Marc Rochet, président de French Bee. Ils ont échangé sur le développement de la compagnie aérienne dans le monde et plus particulièrement sur la desserte de la Polynésie, Marc Rochet assurant que « la situation est bonne » pour French Bee sur la ligne Papeete-Paris.Le président de la compagnie a indiqué qu’il reviendrait en Polynésie vers le mois de juin afin de rencontrer ses partenaires locaux.Au 3e trimestre 2018, la compagnie low cost s'est imposée devant Air France comme la 2e compagnie internationale en Polynésie. French Bee a dépassé Air France avec 3000 passagers transportés en plus sur les 3 derniers mois. Cependant sur l'année 2018 , Air Tahiti Nui reste en tête en pour les vols à l'international avec 58.2% des passagers contre 65.6% en 2017.