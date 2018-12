À Mahina, des stages de surf éco-responsables pour les enfants

Le 28/12/2018 à 16:29

LOISIRS - En cette période de vacances scolaires, certains parents ont décidé d’inscrire leurs enfants à une activité à la fois sportive et responsable. Comme à chaque vacances scolaires, la Ahoha Surf School propose des cours de surf "éco-responsables" pour apprendre aux enfants à surfer sur les vagues tout en protégeant le fenua.

Il y en a qui passent leurs vacances devant les dessins animés, et d'autres qui se jettent à l'eau dès 8 heures du matin ! Grâce à Romain Bécouarn, leur moniteur de surf, des enfants apprennent chaque jour à dompter les vagues de Mahina. Les plus jeunes restent en bord de plage tandis que les plus aguerris travaillent leurs manœuvres dans l’eau plus profonde.





Et les enfants adhèrent sans rechigner : "Ici, je viens faire du surf et je viens aussi trier les déchets. Je trouve que c'est important. Ce n'est pas bien de laisser les déchets par terre" explique Jean Humblot, jeune surfeur. La tradition à la Aloha surf school veut que les surfeurs, après leur session, remercient la nature en nettoyant la plage de ses déchets. Un geste dont Romain tient à expliquer l'importance : "Tous les éléments de la nature se réunissent pour qu'on prenne un peu de plaisir. Vu qu'on aime le surf, vu qu'on trouve notre plage belle, on va ramasser les déchets sur le plage".