À Faaite, la chasse aux crabes des cocotiers

Le 10/03/2019 à 13:04

FAAITE - Il est le plus grand de l’espèce des arthropodes : le kaveu est dans l’archipel des Tuamotu l'un des crabes les plus convoités. À Faaite, les villageois en consomment dans certaines occasions.

C'est généralement au secteur que l'on traque les crabes des cocotiers, les kaveu. Mais avant, il faut poser des pièges, ou plutôt des appâts, dont raffole les arthropodes.



"Les pièges, ce sont des moitiés de noix de coco que vous allez attacher un peu partout les appâter. Et en fait, c'est le soir qu'ils vont sortir de leur cachette. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, car il faut vraiment crapahuter pour trouver les bons endroits où poser les pièges à kaveu" explique Leon Hauata, habitant de Faaite, qui chasse les crabes.

Pendant près de deux heures, les chasseurs pistent les moindres recoins du motu susceptibles d'abriter les kaveu. Il faut parfois ramper à quatre pattes à travers la broussaille et les coraux de feo.Ce n'est que plus tard dans la nuit que les chasseurs viennent contrôler si la pêche a été bonne, et parfois, leur famille les accompagne : "Lorsque vous descendez à plusieurs au rahui, c'est bien. Au moins, tout le monde peut aller au kaveu. Bon, après cela dépend de la forme de chacun parce que le départ est à minuit, et souvent, quand vous les réveillez, personne ne bouge" poursuit Leon Hauata.