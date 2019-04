À Bora Bora, on surfe les vagues en V6

Le 05/04/2019 à 16:49

VA’A - À Bora Bora, la rame est devenue le sport numéro un chez les jeunes. Le niveau est monté d'un cran, les entraînements sont de plus en plus difficiles. Alors, dès que les grandes compétitions sont passées, les jeunes se lâchent un peu et guettent les navettes des touristes pour chopper la vague magique.