À Amanu, la fermeture provisoire de la poste pose problème

Le 28/05/2019 à 15:46

TUAMOTU - Sur l’atoll de Amanu, la fermeture provisoire de l’agence de l’Office des Postes et Télécommunication (OPT) pose problème à la population qui ne peut plus effectuer d'opérations bancaires.

Depuis lundi 27 mai, les 200 habitants du village de Ikitake ne peuvent pas effectuer d’opérations bancaires. En effet, la poste est fermée pour une durée de deux semaines suite au départ en congé de la postière. Les habitants craignent de devoir payer des indemnités à leur banque.



Contacté aujourd’hui par TNTV, François Takamoana, le maire de Amanu, l’OPT affirme ne pas avoir de solution.

Rédaction web avec Brandy Tevero

"C'est une grosse problématique pour la population sachant qu'elle a des prêts à la banque. Ils ne peuvent pas déposer de l'argent sur leur compte et la banque va les sanctionner (...) Et même les magasins ont de l'argent à déposer sur leur compte pour les goélettes qui doivent partir la semaine prochaine (...) On a été informés seulement vendredi, quand la postière a affiché que la poste était fermée. J'ai appelé le chef de la poste qui m'a dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour remplacer notre postière qui est en congés pendant 2 semaines, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun retour de leur part. (...) On ne comprend pas pourquoi il n'y a personne pour la remplacer" explique François Takamoana qui est le plus jeune de Tavana de Polynésie.