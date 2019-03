78 élèves pour les jeux inter-collèges des Australes

Le 11/03/2019 à 10:41

RURUTU - Une rencontre sportive inter-collèges a eu lieu à Rurutu. Cet événement organisé avec l’aide de l’USSP (Union du Sport Scolaire Polynésien) a rassemblé 78 élèves.

Rurutu a une fois de plus accueillie les jeux inter-collèges des Australes. Deux catégories, Benjamins et Minimes, et pas moins de 6 équipes de 6 joueurs se sont affrontées. Chaque joueur exhibait fièrement la couleur de son équipe. Cette année, petite particularité dans la composition de chaque groupe : "Nous avons fait des équipes mixtes et hétérogènes, avec des élèves bons et moins bons, sous l'angle de la solidarité et du respect des différences. Et cela a très bien marché" explique Patrick Motyl, professeur de sport.



En tout, trois jours de compétitions et au programme 6 épreuves : une course-nature, du touch-rugby, de l’athlétisme, du football, du volley-ball et une nouvelle discipline, cette année, le lancer de javelot.