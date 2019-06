6 courses, 1000 participants : retour sur le XTerra 2019

Le 02/06/2019 à 16:37

MOOREA - Rendez-vous incontournable pour les fans de triathlon. 1000 athlètes étaient sur l'île soeur ce week-end. Le départ du XTerra 2019 a été donné vendredi. L’épreuve du XTerra Triathlon Elite, étape la plus difficile, a été remportée par Brice Daubord, quintuple champion de France de cross triathlon.

Six courses étaient au programme du XTerra, du triathlon à la course à pied simple, et jusqu’au vélo à assistance électrique.



La XTerra Tahiti Moorea a débuté Vendredi matin. Au total, 130 compétiteurs, dont 28 femmes y ont participé. Pour cette course de triathlon individuelle, les participants ont dû s'adapter aux conditions : des sentiers humides et boueux.

C’est Brice Dubord, triathlète professionnel français, qui remporte cette course en 2h52 minutes. Les T ahitiens n’ont pas démérité : Teva Poulain et Nuumoe Lintz finissent respectivement 5e et 6e .