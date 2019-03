3 tonnes de déchets ramassés à Taravao

Le 09/03/2019 à 14:40

ENVIRONNEMENT - Ce samedi matin, l'association sportive Tamari'i Taravao organisait pour la première fois un ramassage des déchets en partenariat avec la mairie de Taiarapu-Est.

Canettes, bouteilles en verre et en plastique, pailles... Les détritus ne cessent de s'accumuler sur plusieurs sites publics de Taravao où des personnes pratiquent régulièrement du sport. En partenariat avec la mairie de Taiarapu-Est, l'association sportive Tamari'i Taravao a donc décidé d'organiser le ramassage de ces déchets ce samedi 9 mars, à la baie de Phaëton, aux abords de la route de la ville, sur le plateau de Taravao et la zone Faratea. Une première édition intitulée "Vai mà to 'u fenua" ("Je garde propre mon fenua").



Une cinquantaine de personnes étaient présentes : des bénévoles de l'association sportive d'athlétisme, de l'association qui a manifesté contre la porcherie sur le plateau de Taravao, des rameurs et leurs familles... De nombreux enfants étaient aussi venus prêter main forte : "Les gens, mettez vos déchets à la poubelle pour le recyclage !" nous dit Rosemary, 6 ans.