240 passagers d'une croisière haut de gamme à la découverte de la culture polynésienne

Le 19/01/2019 à 12:30

TOURISME - Le paquebot Silver Whisper était à Tahiti vendredi avec plus de 300 passagers, en majorité américains. Le navire effectue une croisière tour du monde d'une durée de 4 mois destinée à une clientèle haut de gamme.



C'est la deuxième année que le Silver Whisper vient jusqu'en Polynésie dans le cadre de sa croisière haut de gamme.L'escale à Tahiti vendredi a été l'occasion pour les touristes d'avoir un aperçu de la culture locale. Ils étaient 240 à passer la journée de vendredi au Musée de Tahiti et des îles. Au programme : ma'a Tahiti, spectacle de danse, lever de pierre et chants traditionnels. Une journée organisée par Tahiti Tours. "C'est excitant. On a été à Bora Bora aussi mais je n'ai pas vu de show comme cela avant. (...) On voyage de cette manière pour découvrir des cultures, rencontrer des gens, manger local. Et on adore Tahiti", raconte un croisiériste, blogueur à la notoriété grandissante, qui compte bien vanter l'accueil polynésien.On ne rappelle plus l'importance du tourisme pour l'économie du fenua. Et concernant les croisiéristes, 2018 s'est révélée être une des meilleures années d'activité croisière depuis près de 10 ans pour Tahiti et ses îles, avec un nombre record d'escales programmées sur l'ensemble de la Polynésie. Le fenua fera-t-il encore mieux en 2019 ?