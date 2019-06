20 ans de prison requis contre le "désosseur de Tubuai"

Le 26/06/2019 à 17:13

ASSISES – (Mise à jour) Au deuxième et dernier jour du procès de celui qui aime se faire appeler le "désosseur de Tubuai", la cour d’assises s’est intéressée à la psychologie de l’accusé, décrit par les experts comme organisé, méticuleux et ne souffrant d’aucun trouble mental.



Rédaction web avec Sam Teinaore





Dès 7 h 30 ce mercredi matin, la cour a entendu par visio-conférence l’expert psychiatre qui a examiné l’accusé. Selon ses conclusions et ceux de l’expert psychologue, l’homme ne souffre d’aucun trouble mental. Ils le décrivent comme très organisé et méticuleux.Le commentaire le plus troublant émis par les experts est que son objectif premier, celui de faire souffrir sa mère, est incompatible avec son intention de la tuer. Il aurait selon eux mis en scène un crime, mais ils ne peuvent affirmer si oui ou non il aurait mis son plan à exécution.Son avocate, Me Chouini, souhaite que son client "prenne enfin la mesure de ce qu’il risque et qu’il avoue qu’il n’était pas venu pour tuer sa mère. Mais c’est quelqu’un de fier, c’est quelqu’un d’orgueilleux, poursuite-elle, et qui ira jusqu’au bout de l’audience pour j’espère dire la vérité. Mais il a été décrit par les experts comme quelqu’un de méticuleux, de plutôt organisé et qui avait pour intention totale et première de faire souffrir sa mère."Cependant, plusieurs éléments ne vont pas vraiment dans ce sens. Par exemple, le fait qu’il ait pris le temps d’affûter sa hache à Tubuai avant de se rendre à Tahiti…Mais il y en a également d’autres qui étayent cette hypothèse, comme l’organisation d’un procès où quasiment toute la presse locale est présente et où la vie de sa famille est évoquée dans les moindres détails…L’accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procureur a requis 20 ans de prison.