1er janvier, journée cinéma sur TNTV !

Le 27/12/2018 à 15:04

Pour bien commencer l'année nous vous proposons de rester dans votre canapé et de profiter de notre journée cinéma !

13.05 Les gardiens de la galaxie

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre extraterrestres disparates.



19.25 Le monde de Narnia: l'odyssée du passeur d'aurore

L'été arrivé, les enfants Pevensie doivent se séparer. Peter étudie avec le professeur Digory Kirke, Susan est partie avec ses parents aux États-Unis, et Edmund et Lucy se retrouvent chez leur oncle et leur tante. Leur cousin Eustache leur mène la vie dure, mais une peinture va changer tout cela. Edmund, Lucy et Eustache sont transportés sur le navire "Le Passeur d'Aurore", et retrouvent le roi Caspian dans la quête du pays d'Aslan au-delà des mers.



21.25 Star Wars VII: le réveil de la force

Plus de 30 ans après la bataille d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire galactique, la paix et la nouvelle république sont encore fragiles. Luke Skywalker a disparu. En son absence, le sinistre Premier Ordre est né des cendres de l'Empire et cherche à éliminer Luke Skywalker, le dernier Jedi. Avec le soutien de la République, la générale Leia Organa mène la Résistance et tente désespérément de retrouver son frère, Luke, pour obtenir son aide et restaurer la paix et la justice dans la galaxie.Leia a envoyé secrètement son pilote le plus audacieux en mission sur Jakku, où un vieil allié détient un indice permettant de localiser Luke... la République va-t-elle s’en sortir ? que la force soit avec vous sur TNTV !



Rien de tel pour se reposer après les fêtes que de regarder des bons films !