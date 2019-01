16 élèves de Rikitea se perfectionnent au Centre des métiers d'art

Le 23/01/2019 à 16:56

ART – Seize élèves du Centre d’éducation au développement (CED) de Rikitea suivent en ce moment une formation à la sculpture et à la gravure au Centre des métiers d’art. Leur objectif : décrocher le certificat polynésien des métiers d’art.

Rédaction web avec Sophie Guébel et Naea Bennett



Dans la salle de gravure du Centre des métiers d’art, cinq jeunes gens s’activent à graver des motifs marquisiens sur un pendentif en nacre. C’est un exercice qui ne leur est pas étranger, puisqu’ils étudient la gravure et la sculpture au Centre d’éducation au développement (CED) de Rikitea.Mais là, il est question de s’améliorer, à l’occasion d’un stage de six semaines au sein du CMA. Et pour leur professeur temporaire, Heiata Aka, l’une des enseignantes en gravure de l’établissement, il n’y a pas de secret."Plus on va pratiquer, plus on va dessiner, plus on va graver, et plus notre geste deviendra sûr, confie-t-elle. Et c’est pour ça qu’ils sont ici, pour se perfectionner et découvrir toutes les possibilités de la création."Au total, ils sont 16 élèves âgés de 16 à 20 ans à avoir fait le déplacement à Tahiti. Pour améliorer leur technique de gravure, mais aussi de tressage et de sculpture sur bois.En marge des cours au CMA, ils sont également formés dans plusieurs entreprises de l’île, comme les ateliers de Hiro Ouwen ou encore de Prokop.Beaucoup ont d'ailleurs déjà pour projet de revenir à plein temps au CMA afin d’aller plus loin dans leur formation.