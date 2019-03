12e Tortue d'or pour Arue, découvrez le palmarès

Le 19/03/2019 à 16:22

ENVIRONNEMENT - Le syndicat Fenua Ma a présenté ce mardi la 14e cérémonie des Tortues d’or, basée sur les résultats du tri de 2018. Et pour la 12e fois, c'est la commune de Arue qui a été sacrée meilleure commune en matière de tri.

Six catégories de Tortues d’or ont été retenues pour cette 14e édition :

• les communes adhérentes du syndicat Fenua Ma ;

• les communes des îles éloignées, clientes du syndicat ;

• les entreprises ;

• les hôtels ;

• les établissements scolaires ;

• et les manifestations publiques.



"Entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation de la quantité des déchets du bac vert déposés par les habitants et les entreprises. (...) On a de moins en moins d'erreurs constatées -à peine 13%- sur les déchets déposés dans les bacs verts. (...) Les gens ont bien compris que les déchets devaient être propres pour être déposés dans les bacs verts. On a également une belle performance et augmentation des quantités de verres récupérés dans les bornes à verre" explique Benoît Layrle, directeur de Fenua Ma. Et si la réussite des communes est une question de volonté, c'est aussi une question de moyens : "les communes doivent mettre en place des bacs récents, propres et bien équipés, des véhicules qui fonctionnent et qui respectent le calendrier prévu" poursuit Benoît.



Entre fin 2019 et début 2020, devrait être réétudié la composition des déchets des habitants, et il y aura donc une nouvelle base de statistiques et des performances, ce qui pourrait changer la donne pour certaines communes du classement.

Pour la 12e fois, Arue est devenue la meilleure commune en matière de tri avec un taux de captage des déchets recyclables de ses bacs verts et de ses bornes à verre de 72,5% en 2018. Une victoire que Philip Schyle, maire de la commune, explique par "une forte volonté politique d'aller dans le sens d'une meilleure qualité de tri, et une bonne organisation au niveau de nos services de collectes, une sensibilisation régulière auprès de notre population via tous les moyens de communication dont nous disposons, et également un peu de recadrage de la population lorsqu'elle ne trie pas correctement ses déchets ou ne respecte pas les jours de collecte". "C'est une fierté d'avoir gagné cette Tortue d'or" , se réjouit le maire. "Mon rêve serait qu'un jour les 13 communes des îles du Vent puissent se retrouver ensemble sur la première marche du podium".



Catégorie Communes :

🐢Tortue d'or : Arue

🐢 Tortue d'argent : Punaauia

🐢 Tortue de bronze : Pirae



Punaauia garde la 2e place sur le podium avec 64 % de déchets recyclables captés dans ses bacs verts et ses bornes à verre. La commune de Pirae obtient la 3e place avec 53,5 % de déchets recyclables captés dans ses bacs verts et ses bornes à verre.

Catégorie Communes des îles éloignées :

Catégorie Manifestations publiques :





🐢 Tortue d'or : COL - Association

🐢 Tortue d'argent : Nestlé Polynésie

🐢 Tortue de bronze : Fédération de boxe anglaise de Polynésie française En signant une convention de prêt de corbeilles publiques avec Fenua Ma pour instaurer le tri pendant leurs manifestations publiques sportives ou culturelles, ces organismes participent à la sensibilisation globale du tri des déchets. Cette année, les critères ont évolué, il ne suffit plus de solliciter Fenua Ma pour le prêt de corbeilles pour les manifestations publiques, il faut s’assurer de le faire suffisamment à l’avance. La qualité du tri rentre également en compte.🐢 Tortue d'or : COL - Association Tahiti Va'a 2018 🐢 Tortue d'argent : Nestlé Polynésie🐢 Tortue de bronze : Fédération de boxe anglaise de Polynésie française

Catégorie Entreprises :





Fenua Ma ne décerne qu'un prix pour cette catégorie et cette année, la tortue d'or est décernée :

🐢 aux magasins Depuis plus de deux ans, Easy Market se voit remettre la tortue d’or des entreprises. Cette forte implication s’est manifestée par une sensibilisation de l’ensemble du personnel avec des visites du CRT de Motu Uta et une gestion des déchets irréprochable : récupération des cartons, poubelles de tri mises à disposition pour les employés et les clients, sensibilisation au tri des clients... Les magasins ont par ailleurs privilégié la réduction des emballages des produits vendus, diminuant la quantité de déchets produits in situ, mais aussi dans les bacs gris et verts de leurs clients.Fenua Ma ne décerne qu'un prix pour cette catégorie et cette année, la tortue d'or est décernée :🐢 aux magasins Easy Market

Catégorie Hôtels :





🐢 Tortue d'or :

🐢 Tortue d'argent :

🐢 Tortue de bronze : L’hôtel The Brando a toujours très bien trié ses déchets depuis sa construction. En 2014, date de l’ouverture de cet établissement au public, l’hôtel a su s’adapter et rapatrier de nombreuses catégories de déchets recyclables et toxiques vers les installations de Fenua Ma.🐢 Tortue d'or : The Brando - Tetiaroa🐢 Tortue d'argent : InterContinental Tahiti Resort - Faa'a🐢 Tortue de bronze : Tikehau Pearl Beach Resort

Catégorie Etablissements Scolaires :