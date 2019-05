11 costumes de ori Tahiti déjà réalisés par Te Nati, plateforme récompensée à la Startup cup 2018

Le 31/05/2019 à 10:01

WEB ZONE - Le digital au service de la culture... Poerani Albert et Justine Restelli sont à l'origine de Te Nati, une plateforme qui permet aux danseurs d'imaginer leur costume et de le visualiser en ligne, avant même sa réalisation.

Imaginer votre costume de Ori Tahiti en ligne... C'est ce que propose Te Nati, la plateforme de Poerani Albert et Justine Restelli. Ces deux passionnées de danse se sont rencontrées durant le Heiva i Tahiti 2017. Mais le concept est né un peu plus tard.



Poerani raconte que c'est à Paris que l'idée, qui lui paraissait d'abord farfelue, lui est venue. La jeune femme s'est inscrite à l'atelier de Moorea pour la première édition de la Startup cup Polynésie. Elle a décroché le prix du jury. Une aubaine : elle a remporté un accompagnement par l'incubateur Prism.

De son côté, Justine a une idée similaire : Tahiti ori shop. Les deux jeunes femmes se rejoignent finalement sur un seul projet : Te Nati.



Te Nati est pour l'instant opérationnel via les réseaux sociaux. Les jeunes femmes ont déjà réalisé 11 costumes pour le Heiva i Paris notamment pour la troupe O tahiti Nui, gagnante du premier prix en Otea groupe. Les danseurs contactent Te Nati via Facebook, instagram ou par mail. Un questionnaire leur est ensuite envoyé pour recueillir un maximum d'informations. Puis, vient le dessin, et la réalisation par des artisans locaux dont Heiani Créations, Teani Frachon, Pearls by Corrion...



A terme, te Nati sera un site internet responsive, permettant d'imaginer un costume en ligne, des pieds à la tête. "C'est vraiment un costume en un clic mais personnalisé. Avec les éléments d'ici, explique Poerani. Nous ne faisons que du costume végétal sec pour l'export, parce que ce sont des pièces qui peuvent se garder." "Et c'est vraiment du made in Tahiti, ajoute Justine. C'est quelque chose d'important pour les danseuses à l'étranger. C'est le mana d'ici"

La future interface du site de Te Nati...

Manon Della-Maggiora



Vous avez vous aussi une idée innovante ? Participez à la 2e édition de la Startup cup Polynésie ! Premier atelier ce samedi 1er juin à Bora Bora. L'atelier de Papeete affiche déjà complet. Plus d'infos sur la Startup cup Polynésie en cliquant ICI