​Tennis : les Tahitiens à la Fiji Tattslotto Open 2019

Le 27/05/2019 à 12:19

FIDJI - Pas de victoire pour les 4 espoirs tahitiens en déplacement à la Fiji Tattslotto Open. Mais des résultats plutôt encourageants. 175 athlètes de 11 nations différentes se sont affrontés au cours de cette compétition.

Lors de ce tournoi, l’équipe tahitienne a pu remarquer le niveau très élevé des autres joueurs. Néanmoins, de bons résultats sont à noter.

Dans la catégorie simple Open Messieurs, Heve Kelley s’incline en finale contre la tête de série numéro 1 du tournoi, Thomas Perrin. (6-3/6-2) Quant à Ridge Chung, il perd en demi-finale face à celui-ci (6-2/6-0). Heimanarii Laisan s’incline lui en huitième de finale contre Alexandre Blasco joueur de Nouvelle-Calédonie (6-3/6-4).







En double, une défaite en demi-finale contre les numéro 1 Thomas Perrin et Nick Wiles empêche Heimanarii et Ridge d’accéder au carré final (6-3/6-2). En revanche, Heve Kelley et Vaitea Lo s’inclinent eux, en quart de finale face aux vainqueurs du tournoi : Corey Clarke et Toby Radford lors d’un match très serré. (2-6/6-4/10-7)Prochaine étape : la Nation Cup qui se déroulera à Fidji du 28 mai au 2 Juin. Une compétition par équipe que les Tahitiens avaient remportés haut la main l’an passé, face au Vanuatu.