​Makatea : une expérience sportive, environnementale et sociale

Le 27/06/2019 à 23:53

AVENTURE – Concilier le sport, l’environnement et l’action sociale : c’est toute l’originalité de Maewan, une organisation à but non lucratif qui coorganise cette semaine le premier grand rendez-vous d’éco-tourisme et d’escalade à Makatea.



Rassembler près de 200 amateurs d’escalade et de randonnées à Makatea, une île isolée surtout connue pour son triste passé industriel, c’était un pari osé. Un jeune homme de l’île, Heitapu Mai, l’a relevé, avec la société Acropol, venue poser les voies pendant près d’un mois. Mais aussi avec Maewan, codirigée par un couple sportif et humaniste, Erwan Le Lann et Marion Courtois.



Maewan n’en est pas à son coup d’essai : à bord d’un voilier, le couple sillonne le monde en compagnie de scientifiques et de vidéastes… mais aussi de champions du monde de disciplines extrêmes.



« Ca peut être de l’alpinisme au Groenland, du ski au Kamchatka, une étude sur la façon de pêcher en Polynésie... » explique Erwan Le Lann, qui prépare déjà une autre expédition : du kitesurf sur un océan de plastique, près de Pitcairn, pour sensibiliser à la pollution maritime.



Mais pour changer le monde, il faut aussi agir au plan local. La compagne d’Erwan, Marion Courtois, vient de l’humanitaire. Cette semaine à Makatea, elle organise des rencontres entre des champions du monde d’escalade et les onze enfants de l’école.

« Je trouve ça intéressant de leur proposer ce type de modèles : on sort du format classique de la classe pour leur permettre de se projeter vers leur avenir. Grâce à ces sportifs, on va parler de dépassement de soi, de partage, parfois aussi d’échecs et de comment rebondir après un échec ». Les sports au contact de la nature, comme l’escalade, permettent aussi de réfléchir à son environnement.