Une dynamique exceptionnelle, voire unique

Sous la houlette du Président de district de Va’a de Bora Bora, M. Daniel TAEA, s’est

déroulée à Vaitape, la dernière réunion de la tournée de la tournée des îles, en présence des

dirigeants de club. Si la qualité du bénévolat associatif polynésien est le moteur de la vie

associative locale, les programmes de développement diffèrent selon les îles, les districts et

les clubs.

A Bora Bora, les jeunes de l’île sont au coeur des préoccupations des dirigeants

remarquablement soutenus par le Maire et son conseil municipal. La délégation de Bora Bora

devrait être la plus importante de nos îles, au Te Aito Tahiti 2023.

C’est à Mme Herenui TAEA, secrétaire du district de Va’a de Bora Bora, que serait décerné la

médaille d’or du bénévolat en raison de sa polyvalence, de sa maîtrise des règlements tant

sportifs que de l’administration des activités sportives, de sa connaissance des dossiers et des

performances de chacun des athlètes de l’île, etc … . Tout simplement impressionnant !