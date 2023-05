Une attention particulière pour les athlètes des îles

Te natira’a o te mau motu, ce slogan de notre compagnie aérienne Air Tahiti est une bien

belle réalité dans le monde du Va’a. Partenaire de longue date, Air Tahiti a renforcé les

moyens mis à disposition de l’organisation pour sensibiliser et mobiliser les dirigeants et

athlètes des îles des Australes, des ISLV, des Marquises et des Tuamotu Gambier.

Quarante pour cent (40%), c’est la réduction accordée aux participants du Te Aito Tahiti sur le

prix du billet d’avion, dans le cadre des destinations sélectionnées. De plus, les grands

champions, voire nos jeunes talents des îles, bénéficient d’un accompagnement

supplémentaire pouvant aller jusqu’à la gratuité du billet d’avion.

14 îles de Polynésie française devraient être représentées au Te Aito Tahiti 2023.