Te Aito World Tour 2030

A l’instar des compétitions internationales de sports nautiques qui prennent la forme de circuit mondiaux (surf, stand up paddle, kayak…), la nouvelle équipe dirigeante du Te Aito Tahiti souhaite la création à moyen terme du Te Aito World Tour, circuit mondial de V1.

Ce projet ambitieux prévoit d’ores et déjà 11 étapes à travers le monde :

Polynésie française (Moorea et Papeari), Nouvelle Zélande, Europe (France et Royaume Uni), Brésil, USA et Japon.

Les bases de ce projet mondial ont commencé cette année avec la création du « Te Aito Japon », qui s’est tenu le dimanche 23 avril dans la Ville de Hayama, sous la direction de M. Kenny Kaneko, Président de la Fédération de Va’a du Japon. 2023 sera aussi marquée par l’intégration de la course Moorea Varua Hoe, créée en 2009, comme 1ère étape du Te Aito Tahiti 2023.

La 1ère édition du Te Aito Japan s’est tenue en avril 2023

Le développement continuera en 2024 avec la création en septembre du Te Aito Brasil en collaboration avec Fabio Valongo, rameur brésilien qui sera présent à Tahiti pour participer au Te Aito Tahiti 2023.

En France, le Te Aito Farani créé en 2016, en partenariat avec l’AS Toulon Va’a et son Président Cyrille Taraufau, prend dorénavant la dénomination de « Te Aito France ». La prochaine édition se tiendra le samedi 16 septembre 2023.