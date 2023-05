Te Aito Tahiti 2023 : présentation du nouveau concept

Créé en 1988, il y a 36 ans, le Te Aito Tahiti, anciennement dénommé Te Aito présente un nouveau visage en 2023 caractérisé par plusieurs changements importants dans son organisation.

Dix disciplines sportives seront désormais inscrites au programme dont neuf sports nautiques. En sus des courses de V1, les compétitions de V6 – V12 – Surf Ski – SUP – Prone – Va’a Holopuni – OC1 – Dragon Boat apparaissent dorénavant au programme des festivités.

Le Tuaro Maohi, réservé aux seuls athlètes inscrits, donnera un cachet culturel plus appuyé.

Habituellement organisé sur l’après-midi du vendredi et la journée de samedi sur la côte nord de l’île de Tahiti, le Te Aito Tahiti 2023 va dorénavant s’étendre sur 7 journées de festivités et de compétitions dans les communes de Moorea – Maiao, les samedi 3 et dimanche 4 juin, et Teva I Uta, du jeudi 8 au dimanche 11 juin.

Les journées des samedis 3 et 10 juin sont dédiées exclusivement aux courses de V1, de manière à permettre, aux athlètes qui le souhaitent, de participer le dimanche dans l’une des autres compétitions inscrites au programme : V6 – Surf Ski – SUP – Prone – Va’a Holopuni – OC1 – Dragon Boat.

Cette année, le coût de l’inscription chez les athlètes des catégories Adultes (Juniors, Open, Masters) est de 6000 Fcfp / personne et donne le droit de participer aux festivités de Moorea et de Papeari. L’année dernière, le coût de l’inscription a été fixé à 6500 Fcfp pour une seule course.