Te Aito Tahiti 2023 : Les athlètes étrangers de retour

C’est en 2018, à l’occasion des Championnats du Monde de Va’a organisés à Tahiti, que le Te Aito Tahiti a connu la plus grande affluence internationale avec 255 athlètes étrangers. Aucune autre course de Va’a en Polynésie française n’a enregistré une telle affluence, pas même la plus grande et la plus belle du fenua: la Hawaiki Nui Va’a.

Malheureusement, la pandémie de la Covid 19 et la fermeture des frontières ont stoppé net la dynamique enregistrée. La timide reprise des activités sportives en 2021 a permis d’enregistrer un frémissement de la participation des athlètes internationaux : 3 athlètes étrangers pour l’édition 2021 et 17 pour l’édition 2022, représentant en tout 8 pays.

En 2023, 110 athlètes internationaux sont attendus sur les lignes de départ, en provenance de 14 pays (Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Chili, France, Hawaii, Iles Cook, Japon, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Pérou, Samoa, USA).

Une telle reprise est étroitement liée à la réorganisation de l’évènement qui permet de doper tant l’attractivité et la compétitivité de l’évènement. Ainsi, le changement de date, de juillet en 2022 à juin en 2023, permet de minorer le coût des billets d’avion de 30% voir 40% dans certains cas.

De plus, pour la première fois, un programme « Hospitalité » est mis en place. L’organisation Te Aito Tahiti 2023 travaille avec des pensions de famille pour l’hébergement des athlètes internationaux.

Ces mesures innovantes sont le résultat de la plateforme collaborative créée entre Te Aito Tahiti – Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui.

Historique de la participation des athlètes internationaux :

• 2020 – Néant (Covid 19)

• 2021 – 3 athlètes (Réalisé)

• 2022 – 17 athlètes (Réalisé)

• 2023 – 110 athlètes (en cours)

• 2024 – 260 athlètes (objectif)