Te Aito Tahiti 2023 : la sécurité en mer et à terre, une priorité

Parmi les chantiers à mener, la sécurité en mer et à terre figure au rang des priorités de l’équipe organisatrice. C’est dans ce sens que deux réunions ont été organisées à la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, en février et en mars dernier.

Il en a résulté la nécessaire mise en place d’un dispositif de sécurité incluant des bateaux de secours dans lesquels sont stationnés des personnes dites secouristes, certifiées pour leurs compétences en termes de premiers secours.

Ces réunions ont été l’occasion de définir également les règles de navigation maritime dans les zones de parcours du Te Aito Tahiti. Ces règles permettront notamment à l’organisateur de disposer du pouvoir de police, le cas échéant.

Afin de garantir le respect de ces règles de navigation maritime exceptionnelles et ainsi éviter d’éventuels incidents, M. Evans Haumani et M. Teariimoana Alpha, respectivement maires de Moorea – Maiao et de Teva i Uta, ont validé la participation des brigades maritimes de leur police municipale respective, avec la mise à disposition de bateaux et jet ski.

La Fédération Polynésienne de Protection Civile (FPPC) dirigée par Sam Roscol est chargée quant à elle de la formation et de la mise à disposition des personnels de secours, en mer comme à terre. A cet effet, un poste médical avancé avec ambulance sera mis en place tous les jours de compétition.