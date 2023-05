Surf Ski – Une Fédération ambitieuse pour ses jeunes talents

La Fédération Polynésienne de Kayak Surfski (FPKS) commence à récolter les fruits d’un long travail de reconstruction post covid, entamé il y plus de 2 ans maintenant et axé sur les jeunes. Cela s’est concrétisé le samedi 06 mai, en Nouvelle Zélande Aotearoa, avec 2 premières places en U18 et U16.

En effet, Kahea TAIE (junior) et Heirama MARUHI (cadet) ont inscrits leur nom au classement de la 27ième édition de la Vaikobi Auckland King & Queen of Harbour.

C’est la 1ère fois qu’une délégation polynésienne obtient de tels résultats en Surfski chez les plus jeunes, à l’étranger.

En catégorie Master 40, c’est l’inusable Leopold TEPA, Aito de Huahine – Matairea – qui décroche la 1ère place.

Les conditions de surf étaient excellentes mais techniques, avec un vent (et une mer…. Froide !) de Nord-Nord Est soufflant en rafales à 40 km/h, offrant des belles sessions « donwwind » jusqu’à Takapuna. La FPKS a conduit une délégation de 6 kayakitses, dont 3 avaient obtenu leur billet, offert par notre compagnie locale AIR TAHITI NUI, à la suite de phases qualificatives préalables.

Rendez-vous est donné pour l’édition 2024, avec un plus grand nombre de jeunes encore. Mais avant cela, nos kayakistes se donnent rendez-vous au Te Aito Surfski, organisé sur 2 étapes : les dimanches 4 et 11 juin 2023, respectivement à Moorea et Papeari (Motu OVINI).