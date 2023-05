Lundi 1er mai, s’est tenue la réunion du TOP Management de la IXème édition – Moorea Varua Hoe, course de V1 créée en 2014 par l’AS Tuaiva Nui et son Président M. Albert Manuel.

En 2022, 106 rameurs y ont pris part, dont 2 athlètes internationaux, dans les courses de V1.

En 2023, 300 athlètes sont attendus dans les compétitions de V1, de V6 Mini Heiva, de Surf Ski, de OC1 et de SUP Race (Stand Up Paddle). La barre des 500 athlètes sera franchie en 2024.

En 2030, elle figura parmi les 11 étapes du Te Aito World Tour, le circuit mondial du V1.

Albert MANUEL (Président), Sonia VILLIERME (Direction des compétitions), Valérie SMITH (Arrivée – Chrono), Régine TEPAU & (Sandrine TEHARURU (Chambre d’enregistrement des athlètes), Juan BOSTELMANN (Relations internationales) et Mario TAPU (Restauration) ont posé les fondations de l’organisation à J – 30.

Remerciements appuyés à Xavier & Taina, pour le chaleureux accueil dans leur magnifique Restaurant Captain Taina sis à Tiahura – Hapiti en bord de mer.