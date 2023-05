Expansion planétaire du Te Aito

Une délégation de Wallis & Futuna sera présente cette année, avec à sa tête M. Apesalone

VALEKAKAAGA, Président du club de Lifuka Wallis Va’a. Outre la participation des

athlètes wallisiens, seront également présents des volontaires du club encadrés par Mme

Kolotita SEUVEA, en vue d’intégrer le comité organisateur du Te Aito Tahiti, dans la

perspective de créer dès 2024, le Te Aito Wallis & Futuna.

Pour rappel, les premières éditions du Te Aito Argentine – Te Aito Japon ont été

respectivement organisées les 03 décembre 2022 et 23 avril 2023, dans les stations balnéaires

de Pinamar et de Hayama, sous la houlette de Silvana Carsetti et de Kenny Kaneko.

Prochaine étape : Le Royaume uni et les USA.

Ce programme de développement est soutenu par Air Tahiti Nui.