En tournée à Rangiroa

Après Moorea et Raiatea, la Tournée des îles s’est poursuivie à Rangiroa le 21 – 23 avril 2023. Réunions avec les 2 plus grands clubs de l’île, animations sportives et rencontres bilatérales avec des chefs d’entreprise ont permis d’identifier le potentiel de l’île.

Objectif commun : Lancer le développement du Va’a chez les jeunes, à l’école et dans les clubs.

Mme Uraau TANI, originaire de Rangiroa, vainqueur en Te Aito 2022 – M40, s’alignera à nouveau en 2023.

En 2022, 5 athlètes de Rangiroa inscrits. En 2023, 8 athlètes attendus sur les lignes de départ.

Remerciements appuyés à M. Tavita Jean Pierre et nos hôtes, Karl – Vanina Tehaamatai.