Papehau Seveno, la musique comme refuge

Papehau Seveno, c’est la nouvelle voix phare de la musique locale. Vous l’avez forcément entendue quelque part, croyant percevoir un ange passer. C’est à sa rencontre que Femmes de Polynésie s’est précipité afin qu’elle nous confie son parcours, ses rêves et ses projets à venir…

L’ESPRIT CURIEUX

Originaire de la commune de Papetoai à Moorea, Papehau Seveno, dont le prénom signifie «eau paisible », est un oiseau des îles. Élève brillante, elle s’envole pour Tahiti afin d’exécuter ses années lycée à Paul Gauguin, Papeete.

« J’avais envie de voir comment c’était de découvrir de nouvelles choses, d’être indépendante, de me débrouiller par moi-même. »

Son bac en poche, elle ne sait pas vers quel domaine se diriger pour la suite.

« Plein de choses m’intéressaient. »

Ses notes lui permettent d’accéder à la filière HEC, mais ce choix par défaut lui déplaît rapidement.

« Je ne savais pas quoi faire, ni pourquoi j’étais là. Je ne me sentais pas à ma place. »

L’ÂME MUSICALE

Après cette première déception académique, elle décide de poursuivre une licence de LEA1 à l’université de Polynésie française.

« C’était plus pratique pour me concentrer sur mes projets musicaux. »

En effet, Papehau Seveno est passionnée de chant et de musique.

« Je chante depuis toute petite. »

Les mélodies qui l’accompagnent font d’elle une personnalité créative. C’est au collège qu’elle prend ce passe-temps au sérieux et qu’elle commence à suivre des cours pour jouer d’un instrument.

« J’ai appris la guitare pour pouvoir m’accompagner. »

Au lycée, elle poste des vidéos d’elle sur les réseaux sociaux, reprenant ses morceaux favoris.

« La musique est mon refuge. »

DES OPPORTUNITES BIEN MÉRITÉES

C’est en 2023, lors du Hura Tapairu où elle participe en tant que chanteuse qu’elle est remarquée par Yannick Hollier. Conquis par la voix de la jeune fille, le compositeur lui propose une collaboration. Ensemble, ils reprennent la chanson Anavai du groupe Varua Ino, qu’ils enregistrent en studio.

« C’était ma première expérience en studio, j’ai adoré ! »

Crédit : Tahiti People

Le duo ne se quitte plus, participe à une scène ouverte organisée par le groupe reconnu Pepena, et se fait remarquer.

« C’est le destin qui nous a réunis. »

AU MANAVA, LE CHANT DU CŒUR

C’est alors que tout s’enchaîne… Yannick a une révélation, en repensant au morceau qu’il a composé il y a des années et qui est resté inabouti.

« Il trouvait que cette chanson ne lui correspondait pas, mais qu’elle était faite pour moi ! C’est vraiment en studio que ce morceau a abouti. »

Ainsi naît Au Manava. Le morceau, composé avec force et chanté avec grâce, fait le tour du monde en seulement quelques semaines.

Capture du clip de la chanson « Au Manava » du groupe Hivarai et de la chanteuse Papehau Seveno

« J’ai été très surprise. Je n’y croyais pas trop, mais rien que le fait d’avoir fait ça avec des amis, j’avais tout gagné. Tout le monde me disait qu’ils l’entendaient partout, mais moi je ne l’entendais nulle part (rires). »

Papehau Seveno entrevoit alors l’avenir radieux que peut lui promettre sa détermination et son talent.

« C’est ce morceau qui m’a fait me rendre compte que j’avais envie de composer et de transmettre. Vivre de la musique, c’est possible. J’ai envie de tenter l’aventure. Je ne pensais pas pouvoir apporter quelque chose aux gens. Les belles choses, ça n’arrive pas qu’aux autres. »

CRÉATION ET PARTAGE

Accompagnée par plusieurs musiciens, Papehau est comme un poisson dans l’eau.

« Sur scène, je me sens vivante. Pour moi, c’est l’aboutissement du partage que peut offrir la musique. »

Au cœur du microcosme mélodique polynésien, elle a trouvé son élément de prédilection.

« J’aime trop l’ambiance du studio, c’est un peu comme une deuxième maison. »

Notre artiste en herbe a déjà d’autres idées pour faire entendre sa voix et nous caresser des douces sonorités qu’elle engendre

« En termes de registre musical, j’aime énormément de choses. J’ai envie de tester plusieurs registres différents. »

À seulement 19 ans, Papehau Seveno sait déjà faire preuve de discernement et de sagesse, face à l’avenir qui lui tend les bras.

« Je rencontre les bonnes personnes, je me suis trouvée au bon endroit, au bon moment. J’ai envie de savoir ou tout cela va me mener. Il faut essayer de vivre le plus de choses possibles. Ne pas s’arrêter aux préjugés. S’il y a un projet qui te passionne, il faut y aller jusqu’au bout. »

1 Langues étrangères appliquées

©Photos : Cartouche, Tahiti People et Papehau Seveno pour Femmes de Polynésie