Florie Diez, créatrice aux mille facettes

Des idées plein la tête et l’envie folle de les réaliser toutes. Créative, généreuse, touche-à-tout, « parfois bordélique », Florie ouvre aujourd’hui les portes de son atelier à Femmes de Polynésie.

Le lieu de vie d’une personne en dit parfois long sur elle.

Chez Florie, les tissus aux mille couleurs qui peuplent son atelier nous disent sa passion pour le textile.

Les croquis qui ornent les murs nous révèlent son besoin de donner corps et vie à ses idées.

Et le pigeon blessé recueilli par la jeune femme, qui nous observe depuis la fenêtre ouverte, nous parlerait s’il le pouvait de sa grande générosité.

Les îles dans le sang

Chinoise, Réunionnaise et Française d’origine, Polynésienne d’adoption, Florie a été guidée vers nos îles par sa créativité et sa soif de découvertes.

« J’étais partie pour faire un voyage autour du monde en sac à dos. J’avais pris mes aquarelles avec moi : depuis toute petite j’aime dessiner et peindre, et je voulais faire un récit en images de mes voyages. Si une image, un paysage me plaisait vraiment, j’avais envie de le retranscrire. Pour immortaliser le moment et en garder le souvenir, comme à travers un album. »

Quand Florie pose ses valises à Tahiti, le mana y vibre pour elle d’un écho qui lui rappelle l’île de Madagascar.

« C’est une île très pauvre, mais les gens y sont heureux. Ils sont tout le temps à faire des blagues, chaleureux… Il y a là-bas une fluidité, des sourires. Cet esprit familial, comme ici : on se sourit, on se dit bonjour. »

Le textile dans la peau

Modéliste-styliste de métier, Florie a toujours porté en elle l’envie de créer sa propre marque de textile. Installée depuis quelque temps en Polynésie, elle se sent en 2019 “à ma place, en capacité et en volonté de le faire”. Tropicrea était né… Hasard du calendrier ou fruit du destin, la Tahiti Fashion Week 2019 s’organise au même moment.

Tout juste lancée en tant que créatrice textile, Florie n’hésite pas une seconde et relève le défi :

« J’avais tout juste commencé à faire quelques pièces, mais j’ai dû mettre les bouchées doubles : c’était la Fashion Week, quand même. »

Résultat :

« Un gros challenge, beaucoup de stress, mais trop bien. Génial. Dans ma tête, faire une Fashion Week, c’était un rêve à accomplir. Un rêve d’enfant. »

Des idées plein la tête

Surtout connue en tant que fondatrice de Tropicrea, Florie étend sa créativité à l’aquarelle (sa passion de toujours, qu’elle transmet au travers d’ateliers), mais aussi à la poterie, à la confection de bijoux…

« En fait, j’ai 1000 trucs dans ma tête. J’aime toucher à tout. Souvent, on ne sait pas que Tropicrea est aussi Florie artiste-peintre. Et je trouve ça dommage : j’aimerais ne pas me dissocier. Car quand on a cette fibre manuelle, c’est difficile de s’arrêter à un seul domaine et on a envie de toucher à d’autres choses. »

Un Salon qui prendra bientôt vie

Avide de partager ses créations, Florie tente d’exposer sur des Salons artisanaux locaux. Mais pour un jeune créateur, il est parfois difficile d’intégrer le marché existant. De ce constat est née la toute dernière idée en date de la jeune femme.

« Je me suis dit : ton Salon, tu vas le créer toi-même ! »

Ainsi prend forme la première édition du Salon des artisans de Tahiti & ses îles.

« C’est énormément de travail, mais je me découvre une fibre événementielle et j’adore ça. J’y mets beaucoup d’heures… Et beaucoup de cœur ! »

Un salon qui incarne une diversité de créations et d’ateliers chère à Florie, et qui a déjà fait émerger en elle un nouveau rêve : celui d’un espace permanent réunissant des créateurs aux facettes et aux talents multiples. Un lieu où le public pourrait déambuler et admirer, mais aussi apprendre et, peut-être, se découvrir une fibre créative. Un lieu de partage à l’image de Florie, qu’il nous tarde de voir naître.

©Photos : Ariane Carreira-Couraud pour Femmes de Polynésie