Zoothérapie : Fatima Pôté soigne les maux avec les animaux

Fatima Pôté accompagne les personnes malades et en difficulté dans leur quotidien, avec des animaux. La professionnelle explique :"Cela permet d’aider les humains à aller mieux. J’utilise un animal comme médiateur. Dans le regard de l’animal, il n’y pas de jugement, tout le monde est au même niveau."Depuis ses débuts, Fatima Pôté travaille avec des chiens pour des raisons pratiques. La jeune femme a trouvé les animaux au fenua. Des compagnons à quatre pattes qui trainaient dans la rue. "Je voulais des chiens race "caca", comme on les appelle. Je ne voulais pas faire venir des animaux de France."Les animaux ont été éduqués et formés pour être médiateur. Fatima Pôté intervient dans un centre d’accueil de jour pour personnes sans domicile fixe. La majorité des SDF ont un chien pour compagnon. Un des éducateurs confie : "L’animal est un prétexte qui va faciliter l’approche avec ce public-là. Grâce à ses activités, aux animaux et à ses interventions, elle a su créer du lien avec le public et ensuite, travailler en séance individuelle avec eux. Fatima a pu orienter certains vers d’autres acteurs sociaux, comme des psychologues. Elle a débloqué cette peur chez eux."La thérapie est établie en fonction des besoins des personnes suivies, avec les cadres de la structure qui les accompagnent. Des objectifs sont mis en place. Fatima Pôté observe : "L’animal est l’acteur de la séance. Juste par sa présence, il fait son travail."