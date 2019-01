Zone interdite enquête sur la révolution vegan

Ceylan et Tiphaine sont à la tête de l'une des branches françaises de l'association israélienne 269 Life. Avec leur groupe, ce sont des habitués des actions « coup de poing » dans les abattoirs. Ils y pénètrent, parfois par effraction, pour bloquer la chaîne d'abattage et sauver des animaux qu'ils considèrent comme des individus. Nous les avons suivis lors d'une action clandestine en Belgique.



Si la cause « vegan » progresse en France où la consommation de viande a déjà baissé de 12% ces dix dernières années, c'est grâce à L214. Cette association est devenue en quelques années une organisation très influente une référence qui convertit des milliers de personnes au véganisme. Julia, 25 ans s'est inscrite au « Veggie Challenge » proposé sur leur site : un programme d'initiation de trois semaines pour devenir totalement vegan. À l'issue de son challenge, son médecin vérifiera son état de santé. Pour ces adeptes de la cause vegan, toute une offre spécifique se met en place dans la grande distribution aussi bien en ville qu'à la campagne. Camille et Adrien, 25 ans, ont compris qu'il y avait un marché à exploiter en accord avec leur éthique de vie. Face à l'essor du véganisme et des « actions chocs » de ces militants extrémistes, le monde de la boucherie se révolte. Il défend un métier de tradition et la culture française. Hugo Desnoyer est en première ligne. C'est un boucher d'excellence qui ne veut pas voir la viande disparaître des assiettes.



Présenté par Ophélie Meunier