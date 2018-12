Zone interdite - Noël à Disneyland : les secrets de la féérie

À l'approche de Noël, Disneyland Paris, la première destination touristique d'Europe, entre en ébullition ! Les fêtes de fin d'année, c'est l'assurance d'une affluence record… Mais aussi de nuits blanches et d'une haletante course contre la montre pour les 15 000 employés, qui, en quelques heures, vont devoir transformer le parc d'attractions de l'ambiance automnale d'Halloween aux couleurs de Noël. Nous allons vivre de l'intérieur cette frénésie de changement : décors, spectacles, articles vendus dans les magasins, menus des restaurants et même plates-bandes, tout doit être remplacé ! Un grand chambardement qui doit rester discret. Car si, en coulisses, c'est un peu la panique, le public doit se douter de rien… Artistes, cuisiniers, vendeurs, techniciens : aux côtés des « Castmembers » - les membres de la troupe Disney - nous allons dévoiler les secrets de ce grand coup de baguette magique. Une transformation prévue des mois à l'avance et qui commence dès le parc fermé et le dernier visiteur parti. Disneyland désert, commence alors un étonnant ballet de camions grues et de chariots élévateurs, à la lueur des éclairages de chantier. En quelques nuits, il faut installer le grand sapin de 24 mètres, qui trône à l'entrée de Main Street, et accrocher des kilomètres de guirlandes. Mais le plus spectaculaire, c'est le travail des jardiniers qui, en une seule nuit, doivent remplacer les 14 000 plantes des parterres qui ornent les abords du château ! Dans les boutiques, c'est aussi le grand chambardement, car il faut refaire les rayons pour mettre en place les produits qui s'arracheront à Noël : bonnets et vêtements aux couleurs de Saint Nicolas, guirlandes et décorations de sapins, jouets traditionnels… La saison hivernale est avant tout l'occasion pour le parc de doper ses ventes de produits dérivés ! Au Disneyland Hôtel, le 5 étoiles du parc, le personnel s'active pour préparer les chambres et réserver aux clients VIP un accueil personnalisé sur le thème de Noël. Pendant ce temps, dans les cuisines du restaurant de l'hôtel, le chef met la dernière touche à son prestigieux menu de Noël, un menu qu'il va devoir faire goûter et valider par un jury composé des autres cuisiniers de Disneyland. Pour faire face à l'affluence durant la période la plus importante de l'année, le parc renforce ses effectifs avec une armée de travailleurs saisonniers. Nous suivons l'une de ces nouvelles recrues qui fait ses premiers pas à Disneyland pour la saison de Noël. En quelques heures, elle va devoir intégrer la culture d'entreprise Disney, l'une des plus fortes au monde, avant d'être parachutée sur une des attractions emblématiques du parc. Un contrat d'un mois, durant lequel l'entreprise offre à ses « Castmembers » venus de toute l'Europe la possibilité d'être logés à faible coût dans l'une des résidences Disney situées aux abords immédiats du parc. Côté spectacles, nous assistons aux ultimes répétitions et aux « premières » des shows mis en place pour la saison hivernale, à commencer par le plus emblématique d'entre eux, la grande parade de Noël, avec ses 90 danseurs et artistes. Un événement qui a été préparé depuis plusieurs mois dans les nombreux studios de répétition. Et un show inédit spécialement écrit pour fêter les 90 ans de Mickey sera également présenté pour la première fois. Chanteurs et danseurs seront-ils prêts pour cette grande première ?



Présenté par Ophélie Meunier