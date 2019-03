Yuka en tête des applis éco-responsables les plus utilisées en France

​Manon Della-Maggiora

Lancée en 2017 sur l'idée d'un père de famille, Yuka note les produits grâce à une base de données collaborative : Open Food Facts. Près de 300 000 produits y sont recensés. Mais Yuka a parfois été critiquée sur la justesse de ses notes, certaines données provenant directement des fabricants.Santé, environnement, divertissement, social... les applications prennent de plus en plus de place dans nos vies. Selon Médiamétrie, un Français passait en moyenne 1h37 sur internet chaque jour en 2018 soit 10% de plus que l'année précédente. 47% du temps de surf sur le net est réalisé sur mobile et 90% de ce temps est consacré aux applications.