Yudi et Sebastian, les acrobates du Magic Circus of Samoa

Yudi Serna Rodriguez et son époux Sebastian Moreno Delgado, s’entraînent quotidiennement très dur et avec passion pour réaliser leur performance à la perfection. "Je trouve cette vie géniale. Mis à part le travail qu’on doit fournir tous les jours et qui me passionne beaucoup, tu peux voyager, voir et connaître de nouvelles choses" confie Judy. "Et c’est à chaque fois différent. Nous devons nous entraîner tous les jours, mais j’adore ça" ajoute Sebastian.Yudi et Sebastian ont intégré le Magic Circus of Samoa il y a 7 mois. Auparavant, les deux artistes travaillaient pour le cirque Happy Dream au Japon. Et pour rien au monde, ils n’échangeraient leur vie d’artiste du cirque.