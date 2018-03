Yongki, célèbre éléphant de Sumatra, tué pour son ivoire

AFP

Yongki, un célèbre éléphant de Sumatra,, a été tué et, a annoncé lundi un responsable du parc national où vivait l'animal, suscitant dessur les réseaux sociaux.Âgé de 35 ans, Yongki, un, participait à des patrouilles visant à empêcher les éléphants sauvages de saccager les villages et à lutter contre les braconniers qui menacent les animaux des forêts tropicales indonésiennes.La dépouille de l'animal a été retrouvée près du camp où il vivait, dans l'ouest de l'île de Sumatra, a indiqué un responsable du parc, Timbul Batubara.Ses défenses longues d'un mètre avaient été tranchées et ses pattes portaient les traces des chaînes utilisées par ses dresseurs pour s'assurer qu'il ne quitte pas le camp.Le nombre d'éléphants de Sumatra à l'état sauvage est estimé à moins de 3 000. Ils sont souvent la cible de braconniers en raison de leurs défenses, vendues à prix d'or pour être utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise.L'Union internationale pour la conservation de la nature, une ONG, classe l'éléphant de Sumatra parmi les espèces menacées de disparition.Le cadavre de l'éléphant, retrouvé vendredi, n'arborait aucune trace de blessure par balle, mais sa langue était bleue, suggérant queLa nouvelle de la mort de Yongki a suscité des réactions indignés sur les réseaux sociaux, où circulaient des photos de son cadavre et des commentaires accompagnés du mot-dièse "RIPYongki" (Repose en paix Yongki).