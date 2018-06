Yann Teagai rend les clés de l'Egat

Rédaction web

Yann Teagai ne sera plus directeur de l’établissement de gestion et d’aménagement de Teva (Egat) à partir du 30 juin prochain. Il a fait part de sa démission au gouvernement le 11 juin dernier. L’arrêté a été pris en conseil des ministres le 20 juin dernier et vient d’être publié au Journal officiel.Nommé directeur par intérim de l’Egat en novembre dernier, Yann Teagai n’a été investi pleinement de ses fonctions qu’en avril. Dès son arrivée, et quelques mois avant la publication du rapport accablant de la CTC sur la gestion de l'établissement, il avait entrepris de gros chantiers comme le règlement intérieur ou encore la refonte de la grille tarifaire.L’ancien directeur du golf de Temae et chargé de mission à la Socredo n’a pas donné plus d’informations sur ses futures fonctions mais il pourrait partir pour une place dans un des ministères.Son successeur devrait être bientôt nommé par le conseil des ministres.