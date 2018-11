Winston Cholet, 17 ans, et une première exposition photo

Winston Cholet est un passionné. Dès le plus jeune âge, la photo l'attire. Et il y a deux ans, le jeune homme casse sa tirelire pour s'acheter un appareil photo. Il s'entraîne d'abord en photographiant ses amis, sa famille.

Aujourd'hui Winston a quitté les bancs de l'école et se consacre entièrement à sa passion : "Depuis que j’ai quitté l’école, je me sens vraiment moi même à 1000%. Je voyais l’école comme un lieu où on est forcément jugé : par ses camarades, profs, amis, etc. Et le fait d’ être hors système m’a permis de rester moi même quoi qu’il arrive et par conséquent attirer des personnes qui ont la même vision que moi."